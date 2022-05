Maria curte post polêmico sobre Arthur Aguiar - Reprodução

Publicado 02/05/2022 17:27

Rio - Com o fim do "BBB 22", a relação entre os ex-participantes do reality show e o campeão da edição segue dando o que falar nas redes sociais. Sem medo de polêmicas, a cantora Maria curtiu uma publicação, recentemente, em que uma internauta detona Arthur Aguiar ao comentar um GIF viral que mostra a expressão desanimada dos ex-BBBs enquanto o ator discursava durante a reunião que aconteceu no programa "BBB - A Eliminação".

"Não tem um ser que conviveu [com ele] que goste desse rapaz, mas ainda assim, tem gente que acha que o problema é todo mundo, não ele", disparou a usuária do Twitter, que teve sua postagem aprovada por Maria. Nesta segunda-feira, a atriz ainda mostrou estar ciente de repercussão ao curtir outra postagem que elogiava a postura da ex-sister: "Maria nunca errou!!", disse uma internauta.

Vale lembrar que, no início da semana passada, Bruna Marquezine se envolveu em uma confusão com Maíra Cardi após curtir um tweet viral em que uma pessoa declarou que "pagaria muito dinheiro" para não ver mais nada sobre Arthur Aguiar e a esposa. A atriz chegou a ser ameaçada pela influenciadora, que disse ter segredos da artista para revelar.