Arthur Aguiar e Maíra Cardi no ’Fantástico’Reprodução

Publicado 02/05/2022 07:42

Rio - Arthur Aguiar, campeão do "BBB 22", deu uma entrevista ao "Fantástico" e falou sobre a reação dos colegas de confinamento à sua vitória. Durante o "Dia 101", o ator ficou sozinho, conversou com poucos participantes e chegou a escutar que não merecia ter vencido o programa. "Falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou, não fui eu que escolhi ganhar. É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro", disparou o ator.

Maíra Cardi, mulher de Arthur, falou sobre o fato de o ator ter sido acusado de "se fechar" durante o jogo e ter jogado sozinho. "O Arthur tem uma história muito forte com rejeição desde a infância, e toda vez que se sente atacado, ele entra nesse casulo, que foi o que aconteceu com ele lá dentro do jogo", explicou.

O ator afirmou que foi julgado sem ter feito nada. "É a rejeição, o abandono, o julgamento sem você ter feito nada. A minha mãe hoje é muito mais presente. Eu entendo o que ela tinha que trabalhar para caramba... E fiquei 18 anos sem ver meu pai. Ele e minha mãe tiveram uma briga e, 18 anos depois, eu me reencontro com ele, convivo com ele dois anos e ele morre. Aí as pessoas acabam me julgando de uma maneira errada. Elas não leram o livro, julgam ou pela capa ou por poucas folhas a que elas têm acesso", disse.

Durante o confinamento, Arthur contou para os colegas que entrou no programa "cancelado" e que tinha medo de ser eliminado logo no início porque antes mesmo de o programa começar havia muitas pessoas criticando a escolha dele para entrar na casa mais vigiada do Brasil. "Eu não era um participante normal, entrando no jogo zerado. Eu entrei muito no negativo, já entrei cancelado. Eu li uma coisa que me encorajou; a menina escreveu assim: 'eu estou torcendo muito para o Arthur entrar, porque eu quero que o Brasil conheça o cara por quem eu me apaixonei e eu quero poder voltar a gostar dele sem sentir vergonha'", contou.