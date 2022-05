Arthur Aguiar é o campeão do ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar é o campeão do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 14:24

Rio - O campeão do "Big Brother Brasil 22", Arthur Aguiar, não teve seu contrato renovado com a TV Globo. Haviam suspeitas que o ator estava sendo cotado para uma novela na emissora em 2023, mas que não se concretizaram. Diferente das duas últimas edições do reality, em que as vencedoras, Thelma Assis e Juliette Freire, tiveram seus contratos renovados, assim como Babu Santana, Rafa Kalimann e Gil do Vigor.

fotogaleria

Arthur se justificou dizendo que sua intenção agora é focar na carreira musical. “Já estou com DVD, show, vou gravar uma música com o ‘Sorriso Maroto’, tanta coisa que nem deu tempo de saber ainda. Mas quero muito tomar essa decisão dos meus próximos passos ao lado da minha esposa”, explicou.