Jessi fica chateada após ser votada pelo quarto lollipop - Reprodução Internet

Publicado 02/05/2022 17:54 | Atualizado 02/05/2022 20:29

Rio - A ex-BBB Jessi voltou para casa neste domigo (1), em Valparaíso, cidade de Goiás, e reencontrou sua mãe, Cleu Alves, que a recebeu com um banquete. Ela preparou o prato preferido da bióloga, que passou 12 semanas do reality comendo mal.

A 14ª eliminada do "Big Brother Brasil 22" foi a participante que passou mais tempo na "Xepa" da história do programa. Jessi bateu o recorde ao ultrapassar a marca de Babu Santana, do "BBB 20", que passou 10 semanas fora do "Vip", e conquistou assim o título de "Miss Xepa".

Muito emocionada com a recepção da família, a professora compartilhou a surpresa em suas redes sociais. "Feliz demais de poder voltar para casa e ser recebida com muito amor e alegria. Agora, vou matar a saudade desse povo tudo que estava grande!", ressaltou.