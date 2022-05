De volta a Portugal, Pedro Scooby reencontra os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 02/05/2022 10:15 | Atualizado 02/05/2022 10:31

Rio - Após quatro meses distante, por conta do confinamento no "BBB 22" e da agenda de compromissos no Rio de Janeiro, Pedro Scooby finalmente reencontrou os filhos Dom, de 10 anos e os gêmeos Bem e Liz, de 6, ao voltar para Portugal. Na manhã desta segunda-feira (2), o surfista aproveitou para se divertir com as crianças em uma pista de skate e realizar registros do momento.

Em seu Instagram, Scooby publicou stories da diversão com os filhos, acompanhados da legenda "Lar doce lar". Nos vídeos, ele aparece incentivando os filhos nas manobras com skate, enquanto ouve música em uma caixa de som portátil.

O surfista e a noiva Cínthia Dicker regressaram à Europa no domingo (1). Após matar a saudade dos filhos, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani, Scooby aproveitou para brincar e fazer dancinhas famosas nas redes sociais com as crianças.