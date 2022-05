Irmão atualizou as informações sobre evolução de Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Irmão atualizou as informações sobre evolução de Rodrigo Mussi Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 19:22

Rio - Pouco mais de um mês após o acidente de carro que sofreu, Rodrigo Mussi segue evoluindo em sua recuperação após receber alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Diogo Mussi, irmão do gerente comercial, informou nesta segunda-feira (02) que o ex-BBB permanece realizando os tratamentos necessários para sua completa reabilitação.

fotogaleria "O Rodrigo se esforçou bastante na fisio, tendo feito também terapia ocupacional e fono. Sua voz está melhor e tem se alimentado muito bem. Hoje, teve consulta com a psicóloga e ficou bastante animado. A semana só está começando. Pra cima, Rodrigo", escreveu nos Stories.

Um boletim médico divulgado no dia 28 de abril informou a alta hospitalar de Rodrigo Mussi e sua transferência para a reabilitação intensiva. Nos últimos dias, o ex-BBB mandou um recado para aos fãs que foi repassado por seu irmão. "O Rodrigo pediu para dizer para vocês, fãs, que não está sendo fácil. Disse também que vão ser semanas intensas, difíceis, mas que ele vai se esforçar ao máximo, que vai se dedicar ao máximo para estar recuperado. E disse que sente muita falta de vocês, da interação com vocês, principalmente do carinho."