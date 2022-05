Nego Di e Linn da Quebrada - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 16:54

Rio - O ex-BBB Nego Di fez comentários transfóbicos sobre a também ex-BBB, Linn da Quebrada, em seu show de "stand-up". Um vídeo do espetáculo acabou viralizando e público se revoltou com a postura do comediante.

Nego Di, mais uma vez, faz comentários transfobicos contra a Lina, do #BBB22. Pq ele ainda não foi processado?pic.twitter.com/EtNaF0loxR — eplay (@forumeplay) May 1, 2022

Embora tenha tido uma repercussão negativa, Nego Di agradeceu a comunidade LGBTQIA+ pelo engajamento. O comediante se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e foi criticado por tentar fazer piadas sendo transfóbico.

Enquanto a lacrolândia “tenta” cancelar comediante por piada, meus números só crescem!!!



Obg pelo engaja, comunidade LGBTQIA+ … Amo muito vcs! Bj no bumbum



Pra quem ainda não assistiu meu especial de comédia “98 PORCENTO”

Só clicar no link https://t.co/sTeuFDia1S pic.twitter.com/583J8kfODo — NEGO DI (@negodioficial) May 1, 2022

A revolta gerada pelas falas do humorista levou internautas a questionar o motivo pelo qual Nego Di ainda não foi preso. Segundo determinação do Supremo Tribunal de Justiça, desde 2019 que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero foi crimainalizada e enquadrada no crime de racismo.

Lina ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.