arthur aguiar - reprodução

Publicado 01/05/2022 16:33

Rio - A plataforma de streaming Globoplay desistiu de produzir um documentário sobre o vencedor do "Big Brother Brasil 22", Arthur Aguiar. As gravações já haviam começado antes do reality terminar, mas a produção cancelou o projeto por não acreditar que o longa teria interesse suficiente do público.

Embora o documentário não tivesse sido anunciado oficialmente, duas equipes já teriam sido acionadas para acompanhar o ator, sua família e amigos. Inclusive, a mãe do ex-BBB, Kátia Aguiar, deixou escapar que tinha recebido a equipe do documentário em sua casa quando participou do "Encontro", na TV Globo, na última quarta-feira (27).

A prática de elaborar documentários sobre os ex-BBBs começou no ano passado, com a produção feita sobre Karol Conká, participante eliminada com a maior porcentagem de rejeição da história do reality. Em seguida, também foi produzido um documentário sobre a vencedora do "BBB 21", Juliette Freire, e um sobre o protagonista dessa mesma edição, Gil do Vigor. Para a edição deste ano, a Globo já confirmou um documentário sobre o surfista Pedro Scooby.