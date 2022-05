Pedro Scooby - Reprodução / Instagram

Pedro ScoobyReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2022 20:06

Rio - Pedro Scooby deixou o "BBB 22" como um dos participantes mais queridos do reality. O sucesso conquistado pelo surfista, dentro da casa, resultou na proposta de ter sua vida documentada em uma produção do grupo Globo.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, o documentário será feito em formato de filme e exibido pelo Canal Off, que pertence à empresa carioca. A obra pretende retratar a vida de Scooby depois do confinamento, além de momentos contados por ele durante o "BBB", como as competições e aventuras de que participou.