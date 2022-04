Jessilane critica vitória de Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 21:37

Rio - As críticas de Jessilane à vitória de Arthur Aguiar no "BBB 22" já deram o que falar na web após a exibição do especial "BBB Dia 101". No entanto, hoje, um internauta jogou mais lenha na fogueira ao revelar que a fala da ex-sister foi transmitida pela metade, divulgando o vídeo completo em que a professora ainda comenta o fato do ator ter sido campeão em uma final formada apenas por homens, além de ser o único branco na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

fotogaleria

"Não vale a pena ficar reforçando isso, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas é isso: acho que outras pessoas mereciam chegar até a final, não da forma que aconteceu. Por exemplo, seis homens em uma final, acho que foi uma situação que nunca tinha acontecido na história do BBB. Isso reflete a sociedade que a gente está inserido", disse a ex-BBB em trecho que não foi ao ar na última quinta-feira.

Em seguida, a professora completou: "Chegar em uma final com seis homens e não ter a presença de nenhuma mulher... E chegar em uma final com dois homens pretos e um branco, e essa pessoa ganhar... São muitos contextos que me fazem pensar que outra pessoa merecia ganhar e não ele", detonou.

Além da fala de Jessi, outra pessoa que se manifestou no momento mas não teve sua declaração exibida pela TV Globo foi Gustavo Marsengo, que comentou a porcentagem de votos que ele, Lina e Jade receberam para deixar o reality show: "Eu estou procurando os meus 71% de rejeição lá fora, acho que a Lina está procurando os 77% dela também, e acho que a Jade também está", afirmou.

O vídeo em questão termina com a resposta de Arthur, que preferiu não rebater da mesma forma que fazia nos jogos da discórdia realizados durante a edição: "Desnecessário, é a opinião dela. Está tudo certo".

No Twitter, o registro deixou fãs do reality agitados com o corte feito pela equipe de edição da emissora: "Mais sensata que a Jessilane aqui impossível, e por que será que a Globo cortou justamente essa parte?", questionou um internauta. "A Globo cortou isso aqui ontem, mas não deveriam. Jessilane, obrigado por falar, obrigado por não ter medo, orgulho de você e de torcer por você, mulher, te amo", acrescentou um admirador da ex-sister.

Confira o vídeo: