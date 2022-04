Ana Clara, Tadeu Schmidt e Rafa Kalimann na festa da equipe do BBB 22 - Reprodução/Instagram

Ana Clara, Tadeu Schmidt e Rafa Kalimann na festa da equipe do BBB 22Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 14:22

Rio - A festa de confraternização da equipe do "Big Brother Brasil 22" aconteceu na noite desta quinta-feira (28), no bar Maguje, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. O evento contou com boa parte dos funcionários que trabalharam nos bastidores do reality.

A festa já havia sido divulgada pelo humorista Paulo Vieira, que disse em seu twitter que a ex-BBB Rafa Kalimann teria doado R$ 10 mil para a organização do evento. No entanto, Paulo não conseguiu participar da confraternização por motivos de trabalho. Para homenagear o colega, Rafa mostrou nos stories que distribuiu dinheiro com o rosto de Paulo Vieira.

Acabou que não fui pra festa do bbb (tô dublando uma animação, hoje e amanhã)



Mas quem tem um amigo tem tudo: minhas amigas @rafakalimann_ e @anaclaraac me fizeram presente em todos os stories



amo vcs — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 29, 2022

fotogaleria

O apresentador Tadeu Schmidt também prestigiou a tão aguardada festa da firma, que estava suspensa há mais de dois anos.

A comemoração sempre contou com a presença dos ex-BBBs da temporada. Para esta, contudo, os participantes do "BBB 22" não foram convidados.