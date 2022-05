DG, Regina Casé, Paulo André e Pedro Scooby - Reginaldo Teixeira/Divulgação

Publicado 01/05/2022 08:58 | Atualizado 01/05/2022 09:42

Rio - Os finalistas do "Big Brother Brasil 22", Douglas Silva e Paulo André, chegaram juntos na Marquês de Sapucaí e encontraram com o amigo Pedro Scooby. O trio curtiu o Desfile das Campeãs do Grupo Especial do Rio de Janeiro. DG e PA não puderam participar dos primeiros dias do Carnaval porque ainda estavam confinados na casa do "BBB".

"A tropa toda já tá curtindo o desfile das campeãs. Vai ser muita resenha na Sapucaí hoje" escreveu Scooby em suas redes sociais. O surfista também estava acompahado de sua esposa, Cintia Dicker. Os dois posaram ao lado de Douglas Silva e sua esposa, Carol Samarão, e na legenda celebrou o encontro dos casais. "As patroas tão ON também", exclamou.

Os ex-brothers também posaram ao lado da atriz Regina Casé.