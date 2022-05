Jessi Alves no Desfile das Campeãs - Reprodução/Instagram

Jessi Alves no Desfile das CampeãsReprodução/Instagram

Publicado 01/05/2022 13:26 | Atualizado 01/05/2022 13:35

Rio - A fama de ex-BBB ainda não rendeu muita curtição para Jessilane Alves, a Jessi. O Carnaval está chegando ao fim e a professora marcou presença no Desfile da Campeãs, na Sapucaí, na noite deste sábado (30), mas garantiu que contiua no "0 a 0".

"Estou abandonada. Já estava com esse problema antes de entrar na casa. 91 dias confinada, não peguei ninguém lá dentro. E já era difícil pegar alguém. Agora que eu estou famosa, parece que piorou. Acho que agora as pessoas ficam com medo de chegar, porque a gente está maior, com mais visibilidade. Estou cheia de problema, doida para resolver e não tem ninguém que chega", contou em entrevista a UOL.

fotogaleria

Jessi foi a última mulher eliminada do "Big Brother Brasil 22", o que confirmou a final inédita apenas com homens.