Maria descarta romance com Eliezer após o fim do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 18:35

Rio - Após descartar qualquer relação amorosa com Eliezer, Maria voltou a se pronunciar nas redes sociais sobre o relacionamento entre os ex-participantes do "BBB 22". Nesta sexta-feira (29), a cantora usou o Twitter para expressar seu incômodo com os momentos em que os dois são citados como "ex-casal" e deixou claro que não pretende seguir o affair com o designer após o fim do reality show.

“Como ia ter romance aqui fora se nunca teve lá dentro? Que forçação isso de ‘ex-casal’”, desabafou a atriz. Em seguida, uma internauta comentou que Maria estava "com vergonha" de ter ficado com Eli no início do programa, quando os dois trocaram beijos quentes em várias festas na casa. A relação foi interrompida quando Maria deixou o "BBB 22" ao ser expulsa por agredir Natália, com quem Eliezer se relacionou logo depois.

Para encerrar as dúvidas, Maria comentou a publicação da seguidora e explicou o motivo de seu descontentamento. “Não é vergonha nenhuma, só que a gente teve um acordo lá dentro de que era só isso (e nunca mostraram essa conversa) e aqui fora eu vejo que forçavam a narrativa de casal, além de nem mostrarem o que tive com a Linn [da Quebrada]. Até o Eli sabe disso”, escreveu.

Na última quinta-feira, a ex-sister também comentou o assunto no Instagram e revelou qual é o status atual de seu relacionamento com o designer: "Estou vendo muitas perguntas sobre, e acho que vocês confundiram as coisas... Rolou um acordo dentro do jogo, e já conversamos aqui fora. A gente só ficava, como eu também ficava com a Lina. Agora é só amizade", afirmou.