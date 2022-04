Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 10:22 | Atualizado 29/04/2022 14:17

Rio - De volta a casa mais vigiada do Brasil, após conquistar o prêmio de R$1,5 milhão, Arthur Aguiar surpreendeu o público com seu comportamento. O ator se mostrou apático, disse que não queria receber tapinha nas costas de alguns ex-participantes e chegou a dormir no 'Dia 101' do reality, nesta quinta-feira.

fotogaleria

Questionado por Tadeu Schmidt pela falta de empolgação, o ator se explicou. "Estou cansado, porque estou esgotado emocionalmente. Ouvi muitos comentários sobre mim, me minimizando. Só eu sei o quanto foi desgastante todos os jogos da discórdia, porque quando eu estava aqui, isso me ativou muitos gatilhos emocionais dentro da minha cabeça. Pra mim, foi muito difícil. Pensei muitas vezes em desistir. Não desisti por causa da minha família e pelas pessoas que torciam por mim. Sabia que estava entrando nesse buraco, mas eu não sabia como sair", respondeu.



O comportamento 'mais fechado' de Arthur desagradou alguns internautas. "Não tô crendo que até no dia 101 Arthur Aguiar consegue se vitimizar", comentou um. "Boninho deveria ter alugado mais uma parte do projac pra fazer esse dia 101, apenas essa casa não está cabendo o ego do Arthur Aguiar", criticou outro. "Até no dia 101 o Arthur Aguiar consegue ser insuportável", destacou um terceiro.

No entanto, teve quem concordasse com a postura do marido de Maíra Cardi. "Mano, o que o Arthur Aguiar fez fez pros participantes do BBB? Nem no dia 101 o cara tem paz!", disse um usuário do Twitter. "O dia 101 do 'BBB 22' só comprovou que o Arthur sempre esteve Correto com relação a essas cobras. Fique perto de quem só te faz bem", aconselhou outro. "Assistindo ao 'BBB Dia 101', percebo que escolhi o jogador certo pra torcer. Sucesso", desejou um terceiro.

Veja:

não tô crendo que até no dia 101 arthur aguiar consegue se vitimizar #BBB101 pic.twitter.com/Vff7RQNlIl — zico (@itxzico) April 29, 2022

arthur aguiar mesmo sendo campeão do bbb continuou espalhando essa energia PESADÍSSIMA dele naquela casa. foi difícil de assistir essa participação vergonhosa dele no dia 101. — allan (@neverbeme_) April 29, 2022

Esse dia 101 do #bbb22 só provou o quanto o Arthur Aguiar e egocêntrico e não merecia esse prêmio! — Ramon (@RamonAlves_) April 29, 2022

O dia 101 do BBB 22 só comprovou que o Arthur SEMPRE esteve Correto com relação a essas COBRAS. Fique perto de quem só te faz Bem @Aguiarthur https://t.co/2cuAWv4SOY — Érica (@Pipa2569) April 29, 2022

Assistindo ao BBB Dia 101, percebo que escolhi o jogador certo pra torcer. Sucesso @Aguiarthur ! #BBB22 — Ewerton Alfano (@EwertonAlfano) April 29, 2022

Esse dia 101 só mostrou que @Aguiarthur mereceu ser o Campeão. #BBB22 — Beta (@bvellasco) April 29, 2022