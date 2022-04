Jessilane critica vitória de Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 08:34

Rio - Jessilane criticou a vitória de Arthur Aguiar durante o 'BBB Dia 101', nesta quinta-feira. Na dinâmica com os ex-participantes do reality, Tadeu Schmidt perguntou a professora quem não mereceu chegar onde chegou no jogo. Sem rodeios, ela citou o marido de Maíra Cardi e se explicou.

"Acho que o Arthur. Não só pelo contexto do jogo, tudo favoreceu o Arthur, para que ele fosse considerado favorito. O Arthur levantou várias bandeiras de ele ir várias vezes para o paredão. O DG (Douglas Silva) foi oito vezes para o paredão, conseguiu chegar na final e, ainda sim, não foi campeão. Uma história que eu acho que foi muito mais relevante, participativa, que a do Arthur", opinou a ex-sister.

Ela ainda citou a torcida de Arthur Aguiar com a responsável pela vitória dele. "Como a torcida dele era muito forte, acabou eliminando pessoas que eram muito fortes também, como a Lina (Linn da Quebrada), como Gustavo, como eu, como (Pedro) Scooby", avaliou.

Em seguida, Tadeu perguntou se Arthur queria falar. Ele aceitou e disparou: "Desnecessário, é a opinião dela. Está tudo certo".