Pedro Scooby participou de uma dinâmica feita por Tadeu Schmidtreprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 08:07 | Atualizado 29/04/2022 09:08

Rio - Tadeu Schmidt reencontrou os brothers no ' BBB Dia 101', na casa mais vigiada do Brasil, nesta quinta-feira. Na sala, o apresentador do reality aproveitou a oportunidade para fazer uma dinâmica com os ex-participantes. Ele, então, perguntou para Pedro Scooby com quem o surfista não fazia questão de manter amizade.

O marido de Cintia Dicker foi direto. "Não sei, acho que mais difícil de eu manter amizade com o Bissoli (Lucas), mas não é por nada. São só gostos diferentes. A Larissa, por exemplo, tenho conectado pouco com ela", disse ele.

Scooby ainda revelou quem com quem vai manter contato: "Eu vou encontrar todo mundo. Sendo bem realista, eu não moro no Brasil. Tem algumas pessoas... Por exemplo, a Brunna [Gonçalves], a esposa dela é muito minha amiga e irmãzinha. O PA (Paulo André) e DG (Douglas Silva) também".