Maria descartou romance com Eliezer Reprodução/Internet

Publicado 28/04/2022 15:03

Rio - O 'BBB 22' acabou mas o público segue curioso sobre a vida dos participantes, e nesta quinta-feira (28) Maria respondeu o questionamento de um seguidor sobre o rumo da relação amorosa que teve com Eliezer dentro do reality show.

fotogaleria "Estou vendo muitas perguntas sobre, e acho que vocês confundiram as coisas... Rolou um acordo dentro do jogo, e já conversamos aqui fora. A gente só ficava, como eu também ficava com a Lina. Agora é só amizade", esclareceu.

As trocas de carinho entre Maria e Eliezer iniciaram no primeiro mês de programa. Após a expulsão da cantora, o designer teve um envolvimento com Natália, que durou até a eliminação da sister.