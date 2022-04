Tiago Abravanel desiste do ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Publicado 27/04/2022 21:13 | Atualizado 27/04/2022 22:09

São Paulo - Tiago Abravanel desabafou nas redes sociais e comentou sobre a desistência do 'BBB 22'. O apresentador, que participou do 'BBB Dia 101', comentou do sentimento de querer estar no reality e o que fez ele desistir do programa sem passar por um paredão.

"'O dia que eu entendi a possibilidade de estar no BBB, eu pensei todos os dias da minha vida em estar ali'. Esse foi e ainda é meu sentimento. Eu que sempre assisti o Big Brother Brasil desde o primeiro programa e me tornava mais fã a cada nova edição, via meu sonho em viver na casa mais vigiada do Brasil se tornar realidade", começou.

No texto, divulgado no Twitter, ele falou do sentimento de apertar o botão de desistência. "Não vou mentir pra vocês, não foi fácil apertar aquele botão, mas a mulher mais importante da minha vida, minha mãe, me ensinou: 'Do que vale ganhar o mundo e perder a si mesmo?'", disse.

"Ali, naquele momento eu não queria me perder de mim, e não quis arriscar em não ser quem sou, para jogar um jogo que eu não estava sabendo jogar. Mexeu sim com meus sentimentos, com a minha saúde mental… Mas acredito que tudo na vida tem um propósito e as coisas acontecem como devem acontecer", comentou.

"Eu, Tiago Donato Abravanel Corte Gomes sou tudo aquilo que vocês viram. Sou amigo, sou carinhoso, sou música, sou dançarino, tenho minhas manias ,sou família… Mas também sou falho, sou chorão, sou isolado, não sou de conflitos e também sou complicado. Sou humano", continuou.

Tiago então diz que não esperava sentir o que sentiu no programa. "Confesso que meu ciclo no Big Brother Brasil não foi como eu planejei. Não esperava duvidar de quem eu sou, mas não me arrependo de ter aceito essa oportunidade, de ter agarrado esse sonho com todas as minhas forças e de ter saído no meu limite", comentou.

"Agradeço a produção do BBB que sempre me trataram com muito carinho, atenção e preocupação. Aos meus ursos que nunca desistiram de mim. Mas principalmente a minha equipe, meus amigos, meu marido e minha família que me apoiaram o tempo todo, e aguentaram tudo aqui fora com muita força. O 'Big Brother Brasil' foi, é, e sempre vai ser uma parte da minha vida. Minha história na casa realmente se encerrou. Mas um novo capítulo da minha vida inicia aqui. Afinal, uma boa história sempre continua… #TeamAbravaSempre", completa.

Tiago também reforçou o pensamento que tem sobre o 'BBB': "O 'Big Brother' é mais que um jogo. É relacionamento, autoconhecimento, descoberta e uma experiência que sempre vai estar gravada na minha vida. De uma coisa eu tenho certeza: EU VIVI TUDO AQUILO ALI!", disse.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.