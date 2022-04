Maíra contou sobre os desafios que viveu durante a ausência de Arthur - Reprodução

Maíra contou sobre os desafios que viveu durante a ausência de ArthurReprodução

Publicado 27/04/2022 19:51

A empresária e esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi, desabafou em seu Instagram, nesta quarta-feira (27), sobre o período de ausência do marido durante o BBB22. Após a vitória do ator, ela admitiu que escolheu não compartilhar os problemas que enfrentava com a filha Sofia, de 3 anos, nas redes sociais, para que o público mantivesse o ator na casa.

Em seu perfil, a empresária falou sobre as dificuldades dos últimos meses. "Vou dividir uma coisa com vocês que acho muito importante porque vocês fizeram parte da trajetória do Arthur, vocês fazem parte desse prêmio. Tem coisas que acontecem nos bastidores que eu não dividia até mesmo com medo que vocês tirassem ele lá de dentro. Dentre elas, o sofrimento da Sofia, chorando todas as noites, pedindo pelo pai, sem entender os sentimentos, com raiva e magoada. Foi muito difícil pra mim, como mãe", desabafou ela. Em seu perfil, a empresária falou sobre as dificuldades dos últimos meses. "Vou dividir uma coisa com vocês que acho muito importante porque vocês fizeram parte da trajetória do Arthur, vocês fazem parte desse prêmio. Tem coisas que acontecem nos bastidores que eu não dividia até mesmo com medo que vocês tirassem ele lá de dentro. Dentre elas, o sofrimento da Sofia, chorando todas as noites, pedindo pelo pai, sem entender os sentimentos, com raiva e magoada. Foi muito difícil pra mim, como mãe", desabafou ela.

Maíra também falou sobre o desafio vivido por Arthur ao ser confinado para o programa. Segundo ela, o processo de deixar a filha foi muito doloroso para o ator, que foi abandonado pelo pai quando também tinha 3 anos. "A vida é feita de renúncia. Ele renunciou uma parte da vida com a filha dele. Ele já tem um trauma com isso, porque exatamente nesta idade em que Sofia está, ele sofreu um buraco com o pai. Levar esse buraco também para a Sofia foi uma escolha muito difícil para ele", completou.