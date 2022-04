Arthur Aguiar, o ’Pãozinho’, é o grande campeão do ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Publicado 27/04/2022 14:10 | Atualizado 27/04/2022 15:15

Rio - A padaria está em festa! O ator Arthur Aguiar, de 33 anos, se tornou o grande campeão do "BBB 22" na última terça-feira e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. O artista, que entrou no reality show "cancelado" por conta de questões pessoais anteriores ao programa, conseguiu contornar a opinião pública e conquistar o carinho de milhões de fãs com sua seriedade, eloquência ao se expressar e com as suas estratégias no jogo. Mesmo tendo voltado de inúmeros paredões, Arthur garante que não sabia de seu favoritismo.

"Ainda não entendi o que aconteceu nesse meio do caminho entre a minha entrada e a final do programa que fez com que o público me abraçasse, me acolhesse. O fato de eu ter ficado mais tempo na casa fez com que as pessoas fossem me conhecendo um pouco mais, o fato do meu jogo ser coerente, transparente, contribuiu para que as pessoas abrissem mais os olhos para me conhecer. E sem dúvida nenhuma o papel da minha esposa aqui do lado de fora, à frente de tudo, batalhando por mim, guerreando, brigando quando tinha que brigar... Já sei que ela brigou aqui fora, me defendendo...", diz o ator, fazendo referência a Maíra Cardi.

"Eu achava que a qualquer momento eu ia sair. Não caiu a minha ficha com relação ao carinho do público. Mas estou muito feliz com isso que está acontecendo. Nada que eu fale aqui eu vou conseguir agradecer e demonstrar todo o meu carinho e gratidão por essas pessoas. Acho que agora é tentar agradecer em forma de música, de atitudes, e daqui pra frente continuar dando orgulho para essas pessoas e mostrar que valeu a pena elas terem votado para me ajudar a ser campeão. Sem elas eu não seria campeão de maneira nenhuma", pontua.

Torcida contra

Apesar da fortíssima torcida a favor, também houve muita torcida contra. Algumas pessoas do meio artístico chegaram a puxar mutirões para os rivais de Arthur. O ator, no entanto, não quer dar atenção a coisas negativas e pretende focar apenas em quem torceu por ele. "O Arthur de tempos atrás se incomodaria muito com isso, focaria muito no negativo e tentaria entender quem está torcendo contra. Mas, graças a Deus, eu não sou mais assim. Já venho no processo de ver o copo meio cheio e quero me importar com as pessoas que estão torcendo por mim, que me apoiaram, me deram força, carinho, e é nisso que eu vou focar", garante.

"As pessoas que se posicionaram contra têm o direito de gostarem ou não de quem quiserem. Nunca vou ser unânime, ninguém é. Desde que não falte com respeito com ninguém, que não seja pesado, não resvale na minha família, na minha esposa, nas pessoas que eu amo... torcer contra, puxar mutirão, faz parte. Não me interessa saber quem são as pessoas famosas que se posicionaram contra mim, o que elas falaram. É um questão delas, eu quero saber de quem torce por mim. É isso que vai me fazer feliz. (Pensando) No resto eu vou estar bebendo um copo de veneno. Pra que eu vou beber esse copo? Eu quero beber um copo de coisa boa".

Rivalidade com Jade Picon

A rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon foi um dos destaques do "BBB 22". A influenciadora colocou o ator no paredão três vezes. Para Arthur, não só Jade, mas outros dois jogadores também influenciaram bastante a sua trajetória rumo à vitória.

"Jade, Rodrigo e Gustavo foram três pessoas que tiveram muita importância no meu jogo, contribuíram para que eu tivesse peças para poder ter armas para jogar. Não existia nenhum movimento da minha parte contra eles, eu estava sempre reagindo a algo que eles me davam. Então, era como se eles me dessem as peças do quebra cabeça para eu montar. Ela teve muita importância sim no todo porque o discurso dela foi contraditório em vários momentos. As movimentações dela foram infelizes para ela. As pessoas falam muito que a Jade era muito forte, mas eu não vi ela fazer nenhum movimento. A grande jogada que ela fez foi um tiro no pé, que foi a hora que ela me dá a facada de me colocar no paredão sem falar comigo", analisa.

Sem preparação

Em todos os jogos da discórdia, Arthur sempre mostrou coerência e chamou atenção do público por falar muito bem. O ator garante que não fez nenhum tipo de preparação antes de entrar no reality show. "Eu fiquei sabendo ontem, no ao vivo, que a minha equipe tinha mudado no meio do caminho. Mas a minha primeira equipe até sugeriu de rolar um preparo, de eu estudar algumas coisas, mas eu não quis fazer isso porque eu estava muito seguro de quem eu era naquele momento, do meu processo. Eu não queria que fosse criado nada que não fosse real. Não daria tempo de eu me preparar", afirma.

"Do momento em que eu fui convidado até o momento em que eu iria entrar na casa, eu iria acabar criando algo que não conseguiria sustentar em um programa 24 horas, todos os dias, durante três meses. Eu ia falhar. Eu nem queria fazer isso e eles me respeitaram. Não houve esse preparo que as pessoas acham que aconteceu. Eu tinha certeza de como eu estava naquele momento e estava seguro do que eu ia fazer na casa, isso me fez ficar tranquilo de que poderia entrar e eu tinha vontade de ir. Mas eu tinha muito medo. A coragem quem teve foi a Maíra. Eu fui sem coragem mesmo, essa é a verdade", brinca.

Amizade com Tiago Abravanel e Paulo André

Em sua trajetória no "BBB 22", Arthur criou fortes laços de amizade com Tiago Abravanel e Paulo André. "O Tiago e o P.A. foram duas pessoas muito importantes na minha trajetória como pessoa. Eles que tiveram o carinho de olhar pra mim, de olhar pro lado e falar ‘ele está precisando de alguém, de um ombro, de um amigo’. Duas pessoas que me estenderam a mão, que tiveram atitudes que me faziam perceber que eu não estava sozinho", diz.

"O P.A. é um cara de coração gigante. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Eu estava muito mal nessa reta final. Fui ficando muito pra baixo, triste, mal-humorado, chato, cara fechada. Emocionalmente, eu estava muito desgastado, eu queria sair. Pensei em desistir, sim. Não desisti pela minha família, pelas pessoas que estavam torcendo por mim aqui fora…", explica.

Duas verões de Arthur Aguiar

Artrhur conta que conforme o jogo foi evoluindo, ele foi ficando cansado e chegou até a pensar em desistir. "O público viu duas verões do Arthur. Um mais leve e divertido, que estava mais tranquilo. Ao longo dos jogos da discórdia, que pra mim eram bem pesados, eu fui me fechando no meu mundo, mais pra baixo, fui ficando chato. Mas era o que eu tinha. Infelizmente, eu fui entrando em um buraco que eu não sabia como sair. E a pessoa que mais consegue me tirar desse lugar é a minha esposa e ela não estava lá. Os jogos da discórdia me traziam gatilhos emocionais aqui de fora. A minha fisionomia no início do jogo era leve, eu estava bem, seguro de mim, mas ao longo do jogo eu fui ficando muito cansado emocionalmente".