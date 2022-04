Paulo André Camilo ficou em segundo lugar no ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Publicado 27/04/2022 16:38

Rio - Paulo André Camilo, de 23 anos, ficou com o segundo lugar no "BBB 22" e conversou com a imprensa na manhã desta quarta-feira sobre sua trajetória no reality show. O atleta contou que entrou no programa para abrir portas em sua vida pessoal e também na carreira. Ele disse acreditar que o "BBB" trará bons frutos nos dois aspectos.

"Eu entrei no programa para abrir portas na minha vida pessoal e como atleta. Estou muito feliz de sair da casa e já ter um retorno positivo. Só que eu ainda não consegui absorver tudo. Ainda vou sentar com a minha equipe... Mas a importância é grande porque ser atleta no Brasil, no mundo todo, é difícil. A gente se dedica tanto... No Brasil é uma dificuldade ainda maior, ainda mais o atletismo que é um esporte que não tem tanta visibilidade. A gente batalha tanto pra ser reconhecido, pra alcançar os objetivos... Mas eu não aceitei o desafio só por isso. Eu queria um novo desafio na minha vida, uma nova experiência. O principal foi a experiência, eu quero me permitir a ter experiências novas", afirmou.

A beleza de Paulo André deixou todo mundo babando. Além disso, nas festas, ele também se arriscou como cantor e mandou bem. Com isso, Paulo André disse que vai levar sim em consideração propostas para ser modelo e cantor. No entanto, o esporte sempre será sua prioridade.

"Eu não posso esquecer que o que me levou até o BBB foi o atletismo, foi o fato de eu ter me destacado no esporte, então é o que eu amo fazer. As pessoas ao meu redor já sabiam que eu ia ter essas propostas de modelo, cantor... Eu tenho essa vontade, mas eu quero realizar meu sonho como atleta. Eu estou novo, quero aproveitar... Não posso fechar os olhos para isso porque não seria inteligente da minha parte fechar as portas para tudo que eu plantei lá dentro. Quando eu puder sentar com a minha equipe, ver o que é mais viável... Mas eu quero sim continuar a minha carreira como atleta, que foi o que me levou ao BBB, e com certeza é o que vai me dar longevidade para tudo aquilo que eu plantei lá dentro".

Na casa do reality show, Paulo André viveu um romance com a influenciadora digital Jade Picon. O atleta, no entanto, ainda não sabe se o relacionamento vai pra frente fora da casa. "Eu não sabia que tinha repercutido tanto assim. A gente era o casal que menos tinha... Não sei explicar. Lá dentro a gente era o casal menos visto como casal. A Jade é uma pessoa muito maneira. Eu tenho que assimilar as coisas, organizar tudo aqui na minha cabeça. Pensar em mim, na minha família e só depois pensar em outras coisas. Mas a Jade é uma pessoa muito maneira, a gente não combinou nada. Não posso afirmar porque ainda não sei de nada".