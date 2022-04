Tadeu Schmidt no pódio da final do BBB22 - Reprodução/Instagram

"Não prometeu nada e entregou tudo", é como o público avalia a estreia de Tadeu Schmidt no comando do "Big Brother Brasil 22". O jornalista, que antes apresentava o "Fantástico", na TV Globo, anunciou em 10 de outubro de 2021 que seria o substituto de Tiago Leifert na apresentação do programa. No início, o público do reality ficou receoso, mas Tadeu surpreendeu positivamente desde o início dando um show de carisma e já é considerado pelos telespectadores o melhor apresentador do programa.

A final do "BBB 22", que aconteceu nesta terça-feira (27), ficou marcada pelo discurso emocionante de Tadeu Schmidt, característica pela qual foi muito elogiado durante todo o reality. Mas esse não foi o único motivo que fez o apresentador ganhar o coração do público e se tornar o grande protagonista da edição.

Tadeu ficou muito conhecido pelo carinho com os participantes, publicando uma foto em sua rede social pessoal com cada um deles, além de ter quebrado o protocolo de segurança para abraçar os finalistas. Apesar de ter esbarrado com alguns participantes grosseiros, ele sempre contornou as situações com muita educação.



E para completar, o apresentador fez questão de animar todas as provas, tornando até as mais simples empolgantes, com uma narração semelhante a dos "cavalinhos do Fantástico".

Tadeu Schmidt assinou um contrato de 4 anos, estando garantido no BBB até 2025, e sua performace ainda promete evoluir muito, para a felidade do público do programa.

