Ex-BBB Rodrigo Mussi segue em recuperação após sofrer um acidente de carroReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 20:13 | Atualizado 29/04/2022 20:14

Rio - Rodrigo Mussi segue em recuperação perto de completar um mês do acidente de carro que o ex-BBB sofreu em São Paulo. Nesta sexta-feira (29), a equipe do gerente comercial divulgou um novo boletim médico e animou os fãs com as novidades sobre o estado de saúde do ex-brother. Ele recebeu alta do Hospital das Clínicas, na tarde da última quinta-feira, e se prepara para iniciar a reabilitação intensiva na próxima semana.

"Hoje, Rodrigo Mussi está mais animado e vaidoso! Colocou uma roupa que gosta, deu um tapa na barba, pediu perfume e iniciou a fisioterapia e várias avaliações. Está com bastante apetite e comendo bem! O fim de semana será de repouso, para começar os exercícios com muita dedicação [na] segunda-feira! Ele é nosso guerreiro!", diz a nota publicada no Instagram do ex-participante do "BBB 22", que chegou ao fim na última terça-feira, com Arthur Aguiar sendo consagrado campeão da edição.

Ontem à noite, o ex-BBB mandou um recado para os fãs através de seu irmão, Diogo Mussi, que transmitiu a mensagem nos Stories do Instagram: “O Rodrigo pediu para dizer para vocês que não está sendo fácil. Disse também que vão ser semanas intensas, difíceis, mas que ele vai se esforçar ao máximo, que vai se dedicar ao máximo para estar recuperado”, afirmou.

Rodrigo Mussi foi internado na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo, após sofrer um grave acidente na Marginal Pinheiros. O gerente comercial de 36 anos viajava em um carro por aplicativo, sem cinto de segurança, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que se chocou com a traseira de um caminhão. Desde então, o ex-brother já passou por diversas cirurgias e deixou fãs esperançosos com a evolução de seu estado de saúde.