Publicado 29/04/2022 12:53 | Atualizado 29/04/2022 13:03

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi enviou mensagem para os fãs depois de ser transferido para clínica de habilitação. O gerente comercial passou 20 dias internado em estado crítico na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro.

Depois de receber alta na última quinta-feira (28), Rodrigo quis se comunicar com os fãs. Primeiramente, o irmão do ex-BBB, Diego Mussi, comentou sobre seu estado de saúde. “Boa noite, pessoal. Ainda não é o Rodrigo por aqui. Desculpa causar essa frustração. Comentando a transferência do Rodrigo, ele está lúcido e com uma estrutura de primeiro mundo. A reabilitação dele vai ser um sucesso, tenho certeza disso”, contou Diego.

Logo em seguida, ele transmitiu a mensagem do irmão. “O Rodrigo pediu para dizer para vocês, fãs, que não está sendo fácil. Disse também que vão ser semanas intensas, difíceis, mas que ele vai se esforçar ao máximo, que vai se dedicar ao máximo para estar recuperado” explicou.

Diego finalizou afirmando que, em breve, Rodrigo retomará o comando das suas redes sociais. “E disse que sente muita falta de vocês, da interação com vocês, principalmente do carinho. Em breve, ele já vai poder pegar o celular dele e interagir com vocês, beleza? Fiquem bem” encerrou ele.