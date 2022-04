Jade e Paulo André - reprodução da TV Globo

Publicado 29/04/2022 10:59 | Atualizado 29/04/2022 11:09

Rio - Após viverem um affair no 'BBB 22', da TV Globo, Paulo André e Jade Picon se reencontraram no 'Dia 101' do reality, nesta quinta-feira. Na ocasião, os dois brincaram, trocaram declarações e, para alegria dos fãs de 'Jadré', teve até selinho.

Ao chegar na casa mais vigiada do Brasil, o atleta, que ficou em segundo lugar no reality, recebeu o carinho de Naiara Azevedo, Natália, Jessilane e Linn da Quebrada na área externa. Em seguida, a digital influencer se aproximou de Paulo André e os dois se abraçam. O velocista, então, falou baixinho no ouvido da ex-ficante: "Que saudades, hein". "Também", respondeu ela.

Em outro momento, na sala, o casal voltou a ficar juntinho. Paulo André tirou uma foto dos dois e Jade reclama do ângulo. "Que horror, PA!", disse ela, que pediu para eles tirarem uma nova foto. "Olha como fica com essa luz", mostrou a influenciadora. Enquanto o velocista mexia no celular, a digital influencer deu um selinho nele.

Futuro da relação

O casal mais queridinho do 'BBB 22' falou sobre o reencontro deles e futuro do affair durante um bate-papo com o apresentador Tadeu Schmidt. "A gente se viu pela primeira vez agora. Eu estava morrendo de saudades dele. É uma pessoa muito especial, ele é um amigo que fez meus dias leves e divertidos. Mas vamos ver. É que nem eu falei para ele na primeira festa: 'Tá com pressa? Não, nem eu'", afirmou Jade.

Vice-campeão do 'BBB 22', Paulo André disse como foi ver Jade novamente. "Foi legal reencontrar, foi o nosso primeiro contato. Rolou um beijinho, uma resenha", disse, aos risos.