Pedro Scooby, Douglas Silva, L7nnon, Gabriel Medina e outros em show no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 12:06

Na madrugada desta sexta-feira (29), os finalistas Douglas Silva e Pedro Scooby assistiram a um show do Grupo Caju pra Baixo com alguns amigos, no Joá, no Rio de Janeiro.

Após o programa 101 do "Big Brother Brasil 22", os ex-brothers curtiram a noite com o surfista Gabriel Medina, o empresário Gabriel David, o cantor L7nnon e a promoter Carol Sampaio. A modelo Cintia Dicker, esposa do Scooby, também participou do evento.