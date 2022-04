Cíntia Dicker - Reprodução / Instagram

Publicado 27/04/2022 16:28

Cintia Dicker causou polêmica em seu Instagram, na manhã desta quarta-feira (27). A modelo, casada com Pedro Scooby, compartilhou uma foto do surfista ao lado dos amigos Douglas Silva e Paulo André, finalistas do BBB22. A postagem causou discórdia após fãs notarem que a famosa havia decidido cortar Arthur Aguiar, campeão do reality show, da imagem, deixando somente Scooby, DG e P.A.

"Amo vocês", escreveu Cintia, ao lado do clique. Na foto, é possível ver uma parte do rosto de Arthur, mas a postagem não deu espaço para o brother. Essa não é a primeira vez que Cintia demonstra que não gosta muito do ator.

Ainda durante o reality, após uma discussão entre Arthur e Scooby, Cintia fez questão de defender o marido e manifestar sua insatisfação com o cantor. "Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho que dizer. Não ia dar conta de ficar me explicando, não. O menino não fez nada. Que loucura", afirmou ela.

No dia da discussão, Maíra Cardi, mulher de Arthur, também saiu em defesa do esposo, criticando a postura do surfista. Ela disse que Scooby não se arrependia de nada e tentava manipular a conversa, mudando de assunto a todo momento.



"Jesus amado, deve ser impossível ter DR com Scooby. Ele troca de assunto o tempo inteiro, muda o assunto para tentar tirar o foco de onde ele errou apenas para não admitir! Que preguiça tentar fazer os outros de idiota! Um 'desculpa' resolve tanto de maneira tão simples como o DG fez. Eu não teria metade da paciência do Arthur jamais! Tô me sentindo idiota só de escutar, manipulação descarada e chata! Muito feio", criticou Ma.