Kylie Jenner e Jade Picon usam o mesmo vestido - Reprodução / Redes Sociais e Wallace Carvalho/Gshow

Kylie Jenner e Jade Picon usam o mesmo vestidoReprodução / Redes Sociais e Wallace Carvalho/Gshow

Publicado 27/04/2022 17:42

Conhecida por seus looks de grife, a ex-sister Jade Picon retorna a casa mais viagiada do Brasil para a gravação do programa 101. Ela usou um vestido igual ao que a influenciadora e empresária Kylie Jenner, avaliado em R$ 619,98.

fotogaleria

A peça é da marca Poster Girl, com o mesmo estilo de decote do macacão usado por Jade para entrar no BBB, além de franjas e transparências na cor laranja. Ela apostou numa bota preta e assessórios em prarta para arrematar o look.