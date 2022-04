Pedro Scooby mostra reencontro emocionante com Paulo André e Douglas Silva - Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 15:33

Rio - Após a final que coroou Arthur Aguiar como o campeão do "BBB 22" nesta quarta-feira (25), os finalistas da edição tem tido seus primeiros encontros fora da casa. Na tarde de hoje, Pedro Scooby animou os seguidores ao mostrar a primeira vez em que se reuniu com Paulo André e Douglas Silva fora da casa. O trio se emocionou durante o reencontro, que contou com muitos abraços e gritos de empolgação.

"O encontro", escreveu o surfista na legenda do vídeo compartilhado em seus Stories do Instagram. Como trilha sonora, Scooby elegeu a canção "Me Sinto Abençoado", de MC Poze do Rodo e Filipe Ret, que os amigos cantaram juntos várias vezes, durante o confinamento.

O atleta ainda compartilhou outro registro cheio de carinho ao lado de P.A e escreveu: "Amo demais!! Vamos viver". Após o encerramento da temporada, os ex-participantes do "BBB 22" retornaram à casa mais vigiada do país hoje para gravar o especial "BBB Dia 101", que será exibido pela TV Globo, nesta quinta-feira.

Enquanto Pedro Scooby foi o 16º eliminado do "BBB 22", Paulo André e Douglas Silva chegaram à final do reality, ficando em 2º e 3º lugar, respectivamente. A disputa, que terminou com Arthur Aguiar como o vencedor da edição, foi a maior na história do reality em quantidade de votos, registrando mais de 751 milhões de votos.