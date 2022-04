Arthur Aguiar é o campeão do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Arthur Aguiar é o campeão do 'BBB 22'Reprodução/Globo

Publicado 27/04/2022 01:18 | Atualizado 27/04/2022 02:14

Rio - O público votou e Arthur Aguiar é o campeão da 22ª edição do 'Big Brother Brasil'! Com 68,96% dos votos, o ator de 33 anos deixa o confinamento com o prêmio de R$ 1,5 milhão sendo o primeiro vencedor do elenco 'Camarote' na história do reality. Além disso, o famoso também quebra um ciclo de seis edições seguidas que tiveram mulheres campeãs, após protagonizar a primeira final do programa formada apenas por homens.

fotogaleria

Na madrugada desta quarta-feira (27), Arthur levou a melhor na disputa pelo título de campeão contra o atleta olímpico Paulo André Camilo, que garantiu o prêmio de R$ 150 mil pelo 2º lugar, com 29,91% dos votos, e o também ator Douglas Silva, que leva R$ 50 mil para casa como o 3º colocado, com 1,13%. Após enfrentar sete paredões ao longo da temporada, o esposo de Maíra Cardi conquistou o público e obteve a maior porcentagem dos mais de 751 milhões de votos, sendo esta a maior final de todos os tempos.

Encerrando sua primeira edição como apresentador do 'BBB', Tadeu Schmidt se emocionou durante o discurso antes de anunciar o vencedor direto do gramado da casa mais vigiada do Brasil: "Às vezes, é o grande protagonista que vence. Às vezes, é alguém que, no fim das contas, conquista o público por outros motivos. Como vai ser no 'BBB 22'? Será que os 'dadinhos' terão os números vencedores hoje? Será que a turma das bandeirinhas vai chegar na frente? Ou será que os 'pontinhos de luz' é que vão brilhar mais forte? Pra responder essas pergunta primeiro é preciso responder o seguinte: você tá preparado pra receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você, você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do 'BBB 22' é você, Arthur Aguiar".

Conflitos na casa

Antes de ser consagrado como campeão do 'BBB 22', Arthur Aguiar se envolveu em diversos conflitos marcantes, que fizeram do brother um dos protagonistas na casa. O ator chegou ao programa com três dias de atraso, junto com Linn da Quebrada e Jade Picon, após ser diagnosticado com covid-19. Logo nos primeiros dias, o artista se envolveu em um embate contra Rodrigo Mussi, que está internado após sofrer um acidente de carro. Após a eliminação de Rodrigo ainda no início do programa, o ex-'Rebelde' também teve discussões inflamadas com Maria, antes da cantora ser expulsa da casa por agredir Natália com um balde.

Mas a treta que marcou a temporada foi entre o cantor e a influenciadora Jade Picon. Apesar de terem entrado juntos, os 'camarotes' começaram a se desentender quando a morena venceu sua primeira prova de liderança e se chateou por não ter sido parabenizada por Arthur. A decepção com o colega da confinamento foi um dos motivos citados pela modelo para indicá-lo ao paredão, o que se repetiu na semana seguinte, quando a paulista foi Líder novamente.

A rivalidade se estendeu até a disputa entre os dois inimigos em um paredão que surpreendeu os confinados pela eliminação de Jade, com 84,93% dos votos. Sendo a quarta vez que Arthur enfrentava a berlinda, este foi o segundo maior paredão na história do 'Big Brother Brasil', com quase 700 milhões de votos registrados.

Polêmicas fora da casa

Desde o início da competição, o agora campeão do 'BBB 22' já havia deixado claro seu objetivo de se redimir por polêmicas em que se envolveu antes do confinamento. O relacionamento conturbado com Maíra Cardi já colocou o nome de Arthur entre os assuntos mais comentados das redes sociais diversas vezes, fosse pela cerimônia de casamento surpresa ou as 16 vezes em que traiu a esposa, segundo a própria influenciadora revelou.

No entanto, o casal se reconciliou poucos meses antes do programa ter início e Maíra defendeu o amado com unhas e dentes durante o reality show. Enquanto não estava brigando com celebridades como Luana Piovani e Bruna Marquezine, a ex-participante do "BBB 9" também movimentou a web com seus comentários sobre a alimentação do ator, chegando a dividir opiniões de internautas após criticar Arthur por comer pão.

Carreira

Nascido em 3 de março de 1989, na Zona Norte do Rio, Arthur Aguiar já sentiu o gosto da vitória com a natação, esporte que praticou profissionalmente até os 19 anos. Em 2008, o carioca foi descoberto por um diretor e fez sua estreia como ator em uma peça de teatro. Após três anos, que incluíram participações em novelas da TV Globo, Arthur conquistou reconhecimento nacional ao vestir o uniforme escolar e se apresentar como Diego Maldonado na versão brasileira de 'Rebelde', exibida pela RecordTV.

Além de se destacar em um de seus primeiros papéis como protagonista, o rapaz ainda revelou seu talento para a música e chegou a lançar o single 'Casa Virada', com a dupla Matheus & Kauan, durante sua participação no 'BBB 22'. No confinamento, Arthur foi um dos participantes que não largou o microfone nas festas e já deixou claro que tem planos de se dedicar mais ao seu lado musical no futuro.