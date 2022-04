Internado após acidente, Rodrigo Mussi é citado em brincadeira na final do BBB 22 - Reprodução/Globo

Publicado 27/04/2022 00:46

Rio - Rodrigo Mussi não foi esquecido na final do "BBB 22". O ex-participante, que logo terá alta do Hospital e seguirá se recuperando do acidente em casa , foi mencionado durante o último programa nesta terça-feira (27).

O programa sugeriu a brincadeira de um "Rodrigoverso" existir no reality, editando o rosto de Rodrigo sobre imagens do finalista Arthur Aguiar. As edições aconteceram em momentos marcantes do ator no jogo, como no quarto secreto e no retorno do paredão falso.

Apesar da referência, Tadeu Schmidt não citou o acidente de carro em que Rodrigo Mussi se envolveu. Veja o momento em que o ex-BBB é mencionado na edição:

Os finalistas Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André acompanharam o vídeo na área externa do "BBB 22".

A reportagem é de Isabella Frasinelli, do iG.