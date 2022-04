Laís Caldas filma encontro de ex-BBBs durante a final do reality show - Reprodução/Instagram

Laís Caldas filma encontro de ex-BBBs durante a final do reality showReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 00:17

Rio - Enquanto a final do "BBB 22" segue despertando várias emoções em Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, os ex-participantes do reality acompanham cada minuto de fora da casa. Nesta terça-feira (26), as ex-sisters que formaram a aliança do quarto Lollipop se encontraram no hotel em que estão hospedadas para conhecer o grande vencedor da edição.

fotogaleria

"Esse corredor está babado", brincou Laís Caldas ao filmar o encontro com Jade Picon, Bárbara Heck, Eslovênia Marques e Larissa Tomásia. No vídeo publicado em seus Stories do Instagram, a médica ainda mostrou seu affair, Gustavo Marsengo, e Tiago Abravanel, que desistiu do reality show.

Confira: