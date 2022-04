Maria se apresentou na final do 'BBB 22' ao lado de Paulo Ricardo - Reprodução/Globo

Publicado 27/04/2022 00:35

Rio - Maria voltou ao 'BBB 22' para a apresentação da final do reality. Ao lado de Paulo Ricardo, cantor que dá voz à música de abertura do programa, ela cantou 'Olhar 43', sucesso da ex-banda dele. Na ocasião, a cantora recebeu apoio do apresentador Tadeu Schmidt.

fotogaleria

Logo após a apresentação, Tadeu demonstrou apoio à ex-BBB, que foi expulsa após agredir Natália Deodato durante o Jogo da Discórdia. "Que alegria te ver daqui, muito obrigada, queridos. Bom demais, que maravilha", disse o apresentador. Veja o dueto:

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.