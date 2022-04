Irmão de Rodrigo Mussi comemora evolução em nova atualização do estado de saúde do ex-BBB - Reprodução/Instagram

Irmão de Rodrigo Mussi comemora evolução em nova atualização do estado de saúde do ex-BBB

Publicado 26/04/2022 21:48

Rio - Internado há quase um mês após sofrer um acidente de carro, Rodrigo Mussi segue apresentando evolução em seu estado de saúde. Nesta terça-feira (26), o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, usou as redes sociais para contar as novidades sobre a recuperação do gerente comercial e celebrou os avanços mais recentes, que incluem a expectativa do ex-brother para conhecer o sobrinho recém-nascido, Luca.

"Hoje, conversei bastante com o Rodrigo por câmera, ele está bem sorridente, falou bastante do Luquinha [filho de Diogo], falou que ia pegar no colo, foi a primeira vez que ele comentou sobre isso e deixou a gente muito emocionado e feliz", começou o advogado, em seus Stories do Instagram.

Em seguida, Diogo voltou a dizer que o ex-participante do "BBB 22" deve receber a alta médica do Hospital das Clínicas, em São Paulo, ainda nesta semana: "Ele segue na reabilitação. Essa semana, ele vai ter alta do HC, vai ser transferido para iniciar a reabilitação intensiva, que nada mais é do que o que ele já vem fazendo, mas agora em um lugar mais estruturado, mais voltado para a reabilitação, com aparelhos... E ele está na expectativa, quer ir embora para casa logo e tem se esforçado bastante. Ele está se alimentando bem melhor, hoje foi um dia muito bom de alimentação, isso ajuda bastante", relatou.

Antes de finalizar, o irmão de Rodrigo animou os seguidores ao dizer que o ex-brother deve entrar em contato com os fãs pelas redes sociais nos próximos dias. "Em breve ele vai falar com vocês, no tempo dele. Quando ele estiver mais restabelecido ele vai mandar um recado para os fãs para agradecer o carinho e também o HC", declarou Diogo, que encerrou o vídeo com agradecimentos aos internautas.

A equipe que administra as redes sociais do gerente comercial também divulgou o boletim médico mais recente no Instagram. Assim como na última segunda-feira, os "adm's" trocaram a tradicional foto branca com um texto escrito por um clique descontraído de Rodrigo, que está internado desde o dia 31 de março, quando sofreu um acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

"Rodrigo Mussi a cada dia se recupera mais, essa semana terá alta do Hospital das Clínicas e será transferido para um local específico para o seu tipo de reabilitação intensiva! Hoje se alimentou super bem, fez a fisioterapia e a cada dia está menos confuso e mais lúcido. Todo dia é uma vitória", escreveu a equipe, na legenda da publicação.

