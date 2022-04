Tadeu Schmidt e a equipe do BBB 22 - reprodução do instagram

Publicado 26/04/2022 14:32

Rio - A grande final do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, acontece na noite desta terça-feira. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam o prêmio de R$1,5 milhão. Apresentador do reality, Tadeu Schmidt já está em clima de nostalgia e usou o Instagram para homenagear toda a equipe do programa.

"Sim, já começou o clima de nostalgia! Já abro os trabalhos agradecendo a essa equipe, que acolheu com tanto carinho este calouro, louco para aprender os segredos desse programa tão maravilhoso e desafiador! São mais de 400 pessoas. Aqui está apenas o time responsável pela operação dos estúdios. Vou lembrar com muita com muita felicidade dos momentos incríveis que vivi debaixo dessas luzes com a ajuda de vocês. Como foi bom encontrar com vocês todos os dias! Já estou morrendo de saudades desse nosso pedacinho nos Estúdios Globo". Obrigado, Obrigado, Obrigado!", escreveu Tadeu.