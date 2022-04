Maria, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada retornam ao 'BBB 22' como atrações musicais da final - Reprodução/Instagram

Maria, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada retornam ao 'BBB 22' como atrações musicais da finalReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2022 20:22 | Atualizado 22/04/2022 20:24

Rio - A grande final do "BBB 22" está cada vez mais próxima e a TV Globo anunciou, nesta sexta-feira (22), que o encerramento da edição terá um "festival" com oito atrações musicais. Enquanto o trio de finalistas ainda não está definido, a certeza é de que as ex-sisters Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria retornam ao programa para se apresentar no palco do gramado, na próxima terça-feira, dia 26, assim como Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo.

Além da programação musical, a noite em que será revelado o grande campeão do reality show também terá apresentação de Tadeu Schmidt direto da área externa da casa mais vigiada do país. Os três finalistas do "BBB 22" serão anunciados no domingo, dia 24, quando um dos brothers restantes será eliminado.

O atleta Paulo André Camilo garantiu sua vaga na final ao vencer a prova de resistência , após mais de 19 horas na disputa. Arthur Aguiar foi o último a competir pela imunidade contra o velocista, mas foi desclassificado por esquecer de apertar um botão. Douglas Silva foi o primeiro a deixar a prova após deixar cair um objeto do porta-malas do carro. Já Eliezer, inverteu a disposição dos objetos na prateleira em uma das três estações da prova e foi eliminado.