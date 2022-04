Eliezer é o segundo eliminado da prova de resistência - Reprodução/Gshow

Publicado 22/04/2022 15:45

Rio - Após mais de 15 horas, Eliezer foi desclassificado da prova que garante uma vaga na final do 'BBB 22' e está no último paredão da temporada. O designer foi eliminado porque errou a disposição dos objetos no armário da etapa carga.

fotogaleria Arthur Aguiar e Paulo André ainda continuam na prova, e quem perder a disputa irá se juntar a Douglas Silva, primeiro eliminado após deixar um dos objetos cair do porta-malas do carro , e Eliezer na última berlinda da edição.

A prova foi dividida em três estações. Na etapa 'Eletricidade', os participantes enfrentam chuva, calor e vento. Na 'Todos no Carro', eles têm que ficar dentro do veículo sem dormir. Já na 'Carga', os brothers precisam carregar o porta-malas, apertar o botão e entrar no carro dentro do tempo.