Douglas Silva é eliminado da Prova de Resistênciareprodução da TV Globo

Publicado 22/04/2022 11:43 | Atualizado 22/04/2022 11:51

Rio - Douglas Silva é o primeiro participante a deixar a prova de resistência do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. O ator foi eliminado, após mais de 10 horas de disputa, por deixar as luvas de boxe caírem do porta-malas do carro. Sendo assim, ele já está no paredão. Arthur Aguiar, Paulo André e Eliezer permanecem na dinâmica. Quem vencer, garante uma vaga na final do reality. Os outros dois encaram a berlinda com Douglas.



A prova tem três estações. Na 'eletricidade', Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André sofrem com efeitos do clima (chuva, calor e vento) presos no carro. Na 'Todos no Carro', eles têm que ficar dentro do veículo sem dormir. Já na 'Carga', os brothers precisam carregar o porta-malas, apertar o botão e entrar no carro dentro do tempo.