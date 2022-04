Rodrigo Mussi segue recuperação após saída da UTI - Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2022 19:32

Rio - Após a saída da UTI , Rodrigo Mussi segue evoluindo em sua recuperação depois do acidente de carro sofrido no dia 31 de março. Internado no Hospital da Clínicas, em São Paulo, o gerente comercial e ex-BBB teve seu quadro clínico atualizado nesta quinta-feira (21) por meio do Instagram.