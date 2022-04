Mumuzinho e Kevin O Chris se apresentam em festa do BBB 22 - Victor Pollak/Globo; Divulgação/Globo

Mumuzinho e Kevin O Chris se apresentam em festa do BBB 22 Victor Pollak/Globo; Divulgação/Globo

Publicado 20/04/2022 20:31

Rio - Mumuzinho e Kevin O Chris são os artistas convidados para embalar a festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quarta-feira. Eles prometem colocar os cinco confinados da casa mais vigiada do país para dançar ao som de muito pagode e funk. O agito vai ter clima de baile de formatura, com direito a beca, capelo e look de gala.

De volta ao programa, Mumuzinho está animado para sua apresentação. “A energia da casa e dos brothers é sempre incrível. Ainda mais, para mim, que sou um fã assumido do BBB”, declara. No show, ele promete cantar os sucessos “Fulminante” e “Eu Mereço Ser Feliz”.



Já Kevin O Chris celebra sua estreia no palco do 'BBB 22'. “Eu canto a minha realidade e tudo que eu vivo dentro da favela, e poder levar o meu funk para um programa do tamanho do ‘Big Brother’ é surreal, gratidão máxima”, comenta. Fã do reality, o dono do hit “Tipo Gin” conta que assiste a todas as edições e revela que vibra com suas músicas fazendo parte da temporada. “Ver o funk chegar cada vez mais longe é maravilhoso. Toda vez que escuto minhas músicas tocando lá dentro me dá mais certeza de que eu estou no caminho certo”.



Além das atrações musicais, bailarinos também vestidos de beca participam da festa dançando com os brothers durante a noite. Sets com o tema da celebração compõem o cenário de formatura. Um dos espaços traz a clássica revoada de capelos, enquanto o outro vai proporcionar aos confinados a clássica foto de formandos na cadeira. Um terceiro set fará os participantes entrarem em clima de estudos. Já as telas de LED vão exibir bordões e frases dos brothers que marcaram a temporada.