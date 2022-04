Maíra Cardi - reprodução do instagram

Publicado 20/04/2022 17:26

Rio - Maíra Cardi falou sobre a expectativa para a saída de Arthur Aguiar da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, durante um bate-papo com seus seguidores do Instagram, na noite desta terça-feira (19). A coach de emagrecimento confessou que deseja fazer uma maratona sexual com o ator, que está confinado desde janeiro.

"Qual a expectativa para a saída do Arthur? Contar as principais informações ou deixar ele ver?", perguntou um fã. "Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz", respondeu ela.