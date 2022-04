Tadeu Schmidt na casa ’BBB 22’ - Sergio Zalis / TV Globo

20/04/2022

Rio - Quem tem o sonho de entrar para o "Big Brother Brasil" já pode começar a se preparar. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, durante a edição ao vivo desta terça-feira, que a primeira leva de inscrições para o "BBB 23" já estão abertas. "Corram", disse Tadeu.

"Nem acredito que eu vou dizer isso, atenção a primeira leva para inscrições do BBB 23 estão abertas a partir de agora", anunciou o apresentador. Os interessados devem fazer a inscrição diretamente no site do programa. Até o momento, a data de início da nova edição do "BBB" ainda não foi revelada.