Gustavo é o 15º eliminado do ’BBB 22’ - Reprodução

Gustavo é o 15º eliminado do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 20/04/2022 07:13

Rio - Gustavo teve 81,53% dos votos e foi o 15º eliminado do "BBB 22" na noite desta terça-feira. Eliezer teve 16,08% e Paulo André ficou com apenas 2,39% dos votos. No total, o paredão contou com 99.243.663 votos. Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schimidt fez referência ao fato de Gustavo tentar eliminar todos os integrantes do Lollipop e ser eliminado justamente na berlinda com Eliezer, último representante do quarto colorido. "Um dia da caça, outro do caçador", disse.

fotogaleria

A despedida de Gustavo aconteceu na sala do reality show e foi breve, já que logo em seguida os últimos cinco participantes disputaram uma nova prova do líder. "Valeu, galera. Até semana que vem pra vocês. Aproveitem aí. Uma honra estar ao lado de vocês", disse Gustavo antes de sair.