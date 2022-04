Tadeu divulgou nas redes sociais o desenho que teria feito ao longo do Jogo - Reprodução

Tadeu divulgou nas redes sociais o desenho que teria feito ao longo do JogoReprodução

Publicado 19/04/2022 13:52 | Atualizado 19/04/2022 13:54

Tadeu Schmidt fez brincadeira nas redes sociais ao "revelar" o que estava anotando em sua prancheta durante o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (18). Durante o programa, os participantes disseram que ele havia fingido escrever algo durante a dinâmica. O apresentador entrou na brincadeira e exibiu o desenho que teria feito.

fotogaleria

O comandante do BBB22 compartilhou sua obra de arte: uma casinha, com nuvens e uma árvore. "Exclusivo! Fotógrafo revela o que Tadeu Schmidt anotava, durante o Jogo da Discórdia", brincou na legenda. "E a brincadeira não acabou, ainda, não!!! É ou não é, Boninho", completou, ao citar o diretor do reality, dando a entender que mais trollagens estariam a caminho.

Após o episódio desta segunda-feira (18), o Big Boss confirmou que os brothers sofreriam com mais pegadinhas . Em suas redes sociais, ele anunciou a dinâmica que acontece na manhã desta terça-feira (19). Desta vez, para deixar os participantes com uma pulga atrás da orelha, todos deverão arrumar as malas, não apenas os emparedados.