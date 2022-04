Brothers participam de Jogo da Discórdia - Reprodução da TV Globo

Publicado 19/04/2022 07:39

Rio - Apesar de estarem na reta final do 'Big Brother Brasil 22, da TV Globo, os participantes do reality não escaparam do 'Jogo da Discórdia', na noite desta segunda-feira. A pedido do apresentador Tadeu Schmidt, os emparedados, Eliezer, Gustavo e Paulo André, precisaram apontar quem deveria estar no lugar deles berlinda e explicar os motivos.

fotogaleria

Eliezer começou a dinâmica e escolheu Douglas Silva. "Eu e Arthur construímos uma relação muito boa, então não faz sentido eu trocá-lo de lugar. Na lista de afinidades, seria o DG", comentou. Em seguida, Gustavo optou por Arthur Aguiar: "Se tivesse que decidir entre Arthur e DG, não conseguiria escolher o DG. Então tem que ser o Arthur", destacou. Por fim, Paulo André também citou DG. "Acho que o Arthur tem mais Paredões do que o DG, então seria o DG".

Logo depois, os brothers precisaram dizer quem eles tirariam do Paredão. Líder da semana, Pedro Scooby opinou: "Acho que eu tiraria o Gustavo do Paredão". O surfista, então, foi questionado pelo apresentador sobre quem ele colocaria no lugar do Gustavo. "O DG".

O jogo continuou. Tadeu pediu para Douglas Silva apontar um motivo que poderia levar a eliminação de Eliezer no paredão desta terça-feira. O ator avaliou: "É porque o público quis". Arthur Aguiar também citou um motivo para a possível eliminação de Gustavo do reality: "Acho que, se o Gustavo sair amanhã, é por junção de torcidas. Ele também é explosivo, fala algumas coisas... Não tem um jeito fácil". Logo depois, Douglas Silva explicou porque Paulo André pode ser o próximo eliminado. "Também por torcidas. Não por algo que ele fez".