Gilberto - Reprodução/Globo

GilbertoReprodução/Globo

Publicado 18/04/2022 16:50 | Atualizado 18/04/2022 17:25

Rio - Enquanto o "BBB 22" se aproxima da grande final, Gil do Vigor relembrou sua saída do reality show como 4º colocado e um dos grandes destaques da edição passada. Nesta segunda-feira (18), o ex-brother usou o Instagram para comentar as experiências que viveu no programa e resgatou o vídeo do discurso feito por Tiago Leifert em sua eliminação, que ficou eternizado pela frase: "Quanto vale entrar pra história?"

“Faltam 8 dias para acabar o 'BBB 22' e eu me peguei refletindo sobre o dia da minha eliminação. Passou um filme na minha cabeça de tudo o que vivi ali dentro e o quanto minha vida mudou após essa experiência. Eu sorri, chorei, aprendi com meus erros, surtei, vigorei, regozijei… Eu vivi o programa!”, declarou o ex-participante do "BBB 21", na legenda da postagem.

Em seguida, Gilberto destacou as conquistas que teve após o reality, apesar de não sido o campeão da edição. “E, logo eu que sou competitivo, que sempre quis o primeiro lugar, passei por um processo de autoconhecimento e com essa experiência transformadora, sei o quanto venci, mesmo não levando o prêmio final. Minha gratidão é gigante todas as vezes que lembro de tudo que vivi dentro do BBB 21. Eu sou eternamente grato por tudo e principalmente a vocês, meus vigorosos e vigorentos!”, finalizou.

