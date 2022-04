Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi - Reprodução

Publicado 18/04/2022 15:22

Rio - O relacionamento de idas e vindas entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi voltou a ser comentado pelo ator, no "BBB 22". Nesta segunda-feira (18), o artista relembrou o período em que o casal esteve separado, em junho de 2020, quando a influenciadora abriu o jogo nas redes sociais e revelou ter sido traída diversas vezes pelo marido.

Em conversa com Eliezer na sala de estar, Arthur contou que chegou a ser convidado para participar do "BBB 21", logo após as polêmicas envolvendo o término do casamento. "Não foi ano passado, não?", questionou Eli, acreditando que a separação tivesse ocorrido em 2021. "Não, já tem tempo já. Vivi muita coisa depois disso", respondeu o ex-ator de "Rebeldes".

"É isso que estou falando, as pessoas acham que foi 'do nada', mas existe uma reconstrução de praticamente dois anos. Em junho agora faz dois anos. Parece que foi rápido, mano, mas não foi não. Sofrido para caralh*. Foram dois anos doloridos. Foram dois anos de muita coisa boa também, muito aprendizado, choro, sofrimento, bateção de cabeça, mas também de muita coisa legal que eu pude viver nesse tempo", desabafou Arthur.

"Isso é legal também, depois da tempestade, sempre vem a bonança, o arco-íris", comentou o designer, que disputa o paredão da semana contra Gustavo e Paulo André. "Eu escolheria passar exatamente pelo que passei. Se eu pudesse escolher não ter magoado, ferido, machucado a minha esposa, principalmente, seria o cenário ideal", afirmou o ator.

Em seguida, Eliezer ainda acrescentou que o período turbulente também serviu de "aprendizado" para Maíra e Arthur concordou: "Para todo mundo, na verdade. É isso, é muito louco, passaram dois anos. É coisa para caralh*", completou o artista.

Arthur e Maíra se conheceram em 2017 e noivaram em quatro meses de romance. O casal selou a união em dezembro do mesmo ano, com uma cerimônia surpresa organizada pela coach de emagrecimento. Em maio de 2020, os famosos anunciaram a separação e protagonizaram diversas polêmicas na web. Os pais da pequena Sofia, de 3 anos, tiveram uma breve reconciliação em abril de 2021, mas foi só em outubro que firmaram o relacionamento de vez.