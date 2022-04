Jessilane no Mais Você - reprodução da TV Globo

Jessilane no Mais Vocêreprodução da TV Globo

Publicado 18/04/2022 11:29 | Atualizado 18/04/2022 11:39

Rio - Eliminada no paredão de domingo, Jessilane tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. Durante o bate-papo, a professora de biologia falou sobre sua participação no 'Big Brother Brasil 22', deu seu palpite sobre o paredão, disputado por Eliezer, Gustavo e Paulo André, amizade com Natália e Linn da Quebrada e sua dificuldade de guardar segredos.

Após dizer que já esperava ser eliminada, Jessi contou quem deve ser o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Acredito quem deve sair é o Gustavo. Pelo pouco que eu vi desde que eu sai, o Paulo André está muito bem. O Eli não sei, ele vem conseguindo fugir dessa eliminação há alguns paredões", opinou a professora.

Ela ainda se divertiu ao saber do apelido de chorona. "Sou chorona demais. Inclusive, na minha profissão, me emociono muito. As vezes preparo uma aula, achando que os meninos vão amar, chego na sala e eles não gostam tanto, fico triste e choro", destacou.

Em outro momento, Jessilane comentou o fato de ter ficado 12 semanas na xepa e assumiu que passou fome. "Teve uma semana que a gente passou fome, acho que foi a segunda semana. Poucas estalecas, mercado caro. A gente teve que comprar poucas coisas, racionar. A gente podia fazer só uma refeição no dia. Eu, que como o tempo inteiro, fui dormir várias noites coma barriga roncando", disse ela, que explicou porque não conseguia comer nas festas. "Ou eu bebia ou eu comia. Preferia beber pra curtir a festa. Quando chegava no final da festa, comia igual uma desesperada".

Acusada de ser figurante pelos participantes do reality, a professora refletiu sobre seu posicionamento no jogo. "Entro no jogo muito bem. Perco a primeira prova de resistência com a Eslô, aquilo me desmonta. Parece que não tenho mais força, coragem, voz. Vem uma sequência de fatos que só me afunda mais. Aí, depois, vem o sentimento de que eu estou aqui, quis estar aqui e porque estou deixando isso acontecer? Quando chega o jogo da discórdia onde três pessoas me colocam como figurante, pelo fato eu não querer combinar votos. Então, chega o momento de eu dizer chega. Decidi jogar assim, não vou fazer o que as pessoas esperam que eu faça. Na minha vida nunca fui assim. Sempre fiz o que tive vontade de fazer".

Ao falar sobre sua dificuldade de contar segredos, Jessi brincou: "Sempre tive dificuldade. Eu já falei: 'é segredo? não me conta'. Isso não me chateia, é uma coisa minha", afirmou ela. A bióloga também comentou sobre sua amizade com Natália e Linn da Quebrada. "Quero muito que continue aqui fora".