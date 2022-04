Paulo Vieira comanda o ’Big Terapia’ - Reprodução

Rio - Paulo Vieira movimentou o Twitter nesta segunda-feira (18) ao comentar o valor doado por Rafa Kalimann para a festa da equipe do "BBB 22". O apresentador do 'Big Terapia', quadro de humor do reality show, contou que a influenciadora doou R$ 10 mil para a celebração.

fotogaleria "Vai ter uma festa dos funcionários do 'BBB', né? Aí parece que é tradição os apresentadores doarem uma grana pra galera turbinar a festa. Aí estava, assim, aquele climãozinho de 'quanto será que é um valor bom que eu vou sair amado pela equipe mas sem sair endividado?'", contou.

O humorista afirmou que estava aguardando Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB", realizar sua doação para decidir com quanto contribuiria. "Aí eu estava esperando @tadeuschmidt se pronunciar sobre o valor pra eu fazer meu cálculo. Falei pro organizador: 'tu me fala quanto Tadeu vai dar pra eu falar o meu valor!'. Eu posso facilmente dar 10% do valor que Tadeu der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais", disse.

Paulo Vieira acabou surpreendido com a generosidade da apresentadora do 'Rede BBB'. "Eis que…a primeira a doar foi @rafakalimann_ e…MERMÃO...A RAFA DEU 10 MIL. 10 MIL!!!! Eu e a Dani (Calabresa) estamos no desespero. VAMO FALAR PRO @tadeuschmidt EMBARGAR ESSE PIX NÃO PODE! @rafakalimann_ MALDITA GENEROSA DO CARAI", brincou.

Ana Clara comentou a revolta do colega. "O voto é secreto e só te digo que vocês tem que reagir, já estou lá em cima nesses dígitos...", entregou. "PELO AMOR DE DEUS ALGUÉM PRECISA PARAR ESSE DOMINÓ DE GASTO", rebateu Paulo.

